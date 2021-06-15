Ілон Маск виставив на продаж свій останній будинок на Землі

Але на вулиці мільярдер не залишиться — він орендує житло у компанії SpaceX.

Ілон Маск виставив на продаж останній будинок, який залишився у нього у власності. Раніше винахідник і мільярдер заявляв, що йому не потрібна нерухомість, яка "тягне його вниз" і він присвятить себе Марсу. Про це пише SFgate.

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Втім, швидкому продажу особняка в Бель-Ейр, передмісті Лос-Анджелеса, сприяло і розслідування журналістів, які, з посиланням на виявлені податкові декларації повідомили, що Маск та інші мільярдери кілька років платили мінімальні податки порівнянно з приростом їх статків.

Маск у 2015 та 2017 роках заплатив менше 70 тисяч доларів, а у 2018 році взагалі не заплатив федеральний прибутковий податок, випливало з публікації. Представник IRS заявив 10 червня що справа про витік даних мільярдерів передана слідчим Федерального бюро розслідувань.

Про це мільярдер, повідомляючи про продаж останнього "земного" будинку, не згадав. "Вирішив продати мій останній будинок. Просто йому потрібно перейти до великої родини, яка буде там жити. Це особливе місце", — написав засновник і гендиректор Tesla в Twitter.

Раніше, 9 червня, Маск повідомив, що у нього у власності залишається всього один будинок, який зараз і продається. "Так, я продав свої будинки, крім одного в районі Затоки, який зданий в оренду для проведення заходів", — зазначив він.

Втім, після розпродажу своєї земної нерухомості, мільярдер не залишиться без даху над головою. Він повідомив, що орендує у компанії SpaceX будинок вартістю приблизно 50 тисяч доларів в Бока-Чіка, штат Техас. Він уже заявив, що це буде "класно".

Про плани розпродати "майже все своє матеріальне майно" мільярдер повідомив рік тому, у травні 2020 року. На питання про причини продажу мільярдер відповів одним словом: "свобода".

Через кілька днів стало відомо, що мільярдер виставив на продаж два своїх будинки у престижному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр. За один з будинків, в якому раніше жив актор Джин Уайлдер, який зіграв у фільмі "Віллі Вонка і шоколадна фабрика", Маск виручив сім мільйонів доларів.

А почав він зі свого розкішного маєтку в Каліфорнії, він дістався китайському мільярдерові Вільяму Дін Лею за 29 мільйонів доларів готівкою.

Нагадаємо, раніше Маск заявив, що переїжджає до Техасу, тому що "Каліфорнія зазналася", чим значно підняв ціни на нерухомість в регіоні. Пізніше його дівчина, співачка Граймс, сказала, що готова "померти на Марсі".