Илон Маск выставил на продажу свой последний дом на Земле

Но на улице миллиардер не останется – он арендует жилище у компании SpaceX

Илон Маск выставил на продажу последний оставшийся у него в собственности дом. Ранее изобретатель и миллиардер заявлял, что ему не нужна недвижимость, которая "тянет его вниз" и он посвятит себя Марсу. Об этом пишет SFgate.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Впрочем, скорой продаже особняка в Бель-Эйр, пригороде Лос-Анджелеса, способствовало и расследование журналистов, которые, со ссылкой на утекшие налоговые декларации сообщили, что Маск и другие миллиардеры несколько лет платили минимальные налоги по сравнению с приростом их состояний.

Маск в 2015 и 2017 года заплатил менее 70 тысяч долларов, а в 2018 году вообще не заплатил федеральный подоходный налог, следовало из публикации. Представитель IRS заявил 10 июня, что дело об утечке данных миллиардеров передано следователям Федерального бюро расследований.

Об этом миллиардер, сообщая о продаже последнего "земного" дома, не упомянул. "Решил продать мой последний оставшийся дом. Просто ему нужно перейти в большую семью, которая будет там жить. Это особенное место", — написал основатель и гендиректор Tesla в Twitter.

Ранее, 9 июня, Маск сообщил, что у него в собственности остается всего один дом, который сейчас и продается. "Да, я продал свои дома, кроме одного в районе Залива, который сдан в аренду для проведения мероприятий", — отметил он.

Впрочем, после распродажи своей земной недвижимости, миллиардер не останется без крыши над головой. Он сообщил, что арендует у компании SpaceX дом стоимостью примерно в 50 тысяч долларов в Бока-Чика, штат Техас. Он уже заявил, что это будет "классно".

О планах распродать "почти все свое материальное имущество" миллиардер сообщил год назад, в мае 2020 года. На вопрос о причине продажи миллиардер ответил одним словом: "свобода".

Через несколько дней стало известно, что миллиардер выставил на продажу два своих дома в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. За один из домов, в котором раньше жил актер Джин Уайлдер, сыгравший в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", Маск выручил семь миллионов долларов.

А начал он со своего роскошного имения в Калифорнии, оно досталось китайскому миллиардеру Уильяму Дин Лею за 29 миллионов долларов наличными.

Напомним, ранее Маск заявил, что он переезжает в Техас, потому что "Калифорния зазналась", чем значительно поднял цены на недвижимость в регионе. Позже его девушка, певица Граймс, сказала, что готова "умереть на Марсе".