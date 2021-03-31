Девушка Илона Маска заявила, что "готова умереть на Марсе''

Певица Граймс присутствовала при запуске экспериментальных ракет и позировала на базе Маска Starbase в Техасе

Канадская певица Граймс, которая состоит в отношениях с изобретателем Илоном Маском, в очередной раз продемонстрировала, что всячески поддерживает его планы по колонизации Марса. О чем она и заявила в своем Instagram, пишет Daily Mail.

33-летняя Граймс, которая воспитывает их общего с Маском сына с непроизносимым именем X Æ A-Xii, сфотографировалась на базе Маска Starbase в Техасе и подписала снимок: "Готова умереть с красной грязью Марса под моими ногами Starbase Tx".

[ + – ] Граймс на базе Маска Starbase в Техасе [ + – ] Граймс на базе Маска Starbase в Техасе

В прошлом месяце Граймс сообщила, что хочет переехать на Марс после того, как ей исполнится 50 лет, чтобы помочь построить там человеческую колонию.

Граймс, настоящее имя которой Клэр Элиза Буше, написала, что понимает, что это решение будет сопровождаться "тяжким трудом до самой смерти", но все же надеется, что ситуация изменится.

[ + – ] Граймс на базе Маска Starbase в Техасе [ + – ] Граймс с X Æ A-Xii

Илон Маск неоднократно рассказывал о своих амбициозных планах насчет Красной планеты. Он сообщил, что сначала поселенцы будут жить под куполами, однако, когда планету терраформируют, то смогут выходить и на поверхность без скафандров. По его словам, этот процесс будет "слишком медленным, чтобы иметь значение при нашей жизни". Также он сообщил, что к 2050 году на Марсе уже может проживать миллион поселенцев.

Напомним, 30 марта еще один прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX (США), который разрабатывается для полетов на Луну и Марс, взорвался при попытке посадки после испытательного суборбитального полета.

Впрочем, на неудачу Маск отреагировал с юмором. "По крайней мере, воронка находится в нужном месте", – шутливо написал Маск в соцсети.

Илон Маск и певица Граймс стали встречаться в 2018 году, а в 2020 у них родился первенец, получивший имя X Æ A-12, однако по законам штата Калифорния в имени человека не может быть цифр, поэтому малыша переименовали в X Æ A-Xii.