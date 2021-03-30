"Воронка хотя бы в нужном месте": Маск с юмором отреагировал на очередной взрыв корабля Starship

Глава Space X полагает, что проблемы возникли во втором двигателе во время подъема, что не обеспечило нужного давления при посадке.

Генеральный директор компании Space X Илон Маск с юмором отреагировал в Twitter на неудачное испытание прототипа пилотируемого космического корабля Starship во вторник, 30 марта.

После испытательного суборбитального полета корабль взорвался при попытке приземления.

"По крайней мере, воронка находится в нужном месте", – шутливо написал Маск в соцсети.

Как он пояснил, вероятно, проблемы возникли во втором двигателе во время подъема, и не было нужного давления во время посадки, хотя теоретически этого и не требовалось.

"Что-то очень значительное случилось вскоре после запуска двигателей для посадки. Выясним это сегодня, как только изучим обломки", – написал Маск.

Отметим, Запуск одиннадцатого серийного испытательного аппарата Starship SN11 осуществили сегодня с полигона компании в Бока-Чика (юго-восток штата Техас).

Космический корабль вышел на высоту 10 километров. На этой высоте у него отключились двигатели, далее последовало аэродинамическое торможение, повторный запуск двигателей для возврата в вертикальное положение и посадки. Но за минуту до запланированного приземления прототип Starship взорвался.

Напомним, 4 марта ракета компании SpaceX Starship SN10 все-таки смогла пройти летные испытания, несмотря на предыдущую отмену полета за 0,1 секунду до старта, но взорвалась после удачного приземления.

Вероятной причиной взрыва ракета компании SpaceX Starship SN10 стала утечка гелия в двигатель во время приземления. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

13 января 2021 года прототип Starship SN9 подвергся так называемым "огневым" испытаниям. Аппарат оставался на Земле, однако его двигатели работали на полную мощь. После тестов два из трех двигателей Raptor решили заменить.