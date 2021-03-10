Маск назвал возможную причину взрыва Starship 10

Космический корабль взорвался 4 марта сразу же после приземления

Вероятной причиной взрыва ракета компании SpaceX Starship SN10 стала утечка гелия в двигатель во время приземления.

Об этом во вторник, 9 марта сообщил в Twitter основатель компании Илон Маск.

Бизнесмен отреагировал на публикацию фотографа Остина Барнара, заметившего, что сотрудники SpaceX проверяли посадочные опоры ракеты и предположившего, что они не развернулись должным образом. Этой публикацией Барнар привлек внимание Маска.

[ + – ] Сообщение Остина Барнара

По словам предпринимателя, двигателю ракеты не хватало мощности, что и привело к поломке опор и части нижней оболочки на скорости 10 м/с.

"Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного поглощения гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с разбил ноги и часть юбки. Несколько исправлений в работе для SN11", – написал Илон Маск.

[ + – ] Ответ Илона Маска

Ранее сообщалось, что ракета Илона Маска Starship SN10 взорвалась после удачного приземления. Согласно плану испытания, ракета поднялась на 10 км над землей, после чего начала спускаться. Совершив успешный манёвр по приземлению, StarShip SN10 начали охлаждать установленные рядом водометы. Однако спустя пару минут ракета взорвалась.

[ + – ] Взрыв Starship SN10

Фокус писал о том, что последние испытания ракеты Starship SN9 также завершились взрывом при попытке приземлится. Испытания тогда были признаны успешными.

А 13 января текущего года прототип Starship SN9 подвергся так называемым "огневым" испытаниям. Аппарат оставался на Земле, однако его двигатели работали на полную мощь. После тестов два из трех двигателей Raptor решили заменить.