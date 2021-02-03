Взорвался при посадке. SpaceX провела тестовый запуск прототипа Starship SN9 (видео)

Прототип смог успешно подняться на 10 км, но мягкую посадку на землю совершить не удалось.

Вчера, 2 февраля Федеральное управление гражданской авиации США давало разрешение на летные испытания Starship SN9. Об этом компания SpaceX сообщила в Твиттере.

В 20:00 по Киеву произошел тестовый запуск. Прототип Starship N9 успешно взлетел и поднялся на высоту 10 километров. При возвращении ракеты на посадку, она сильно накренилась в одну сторону и она взорвалась после удара об землю.

Прошлый прототип Starship N8 также потерпел крушение при посадке. В прошлый раз давление в верхних баках оказалось слишком низким для нормального функционирования. Из-за этого у двигателя не хватило мощности для замедления и совершения мягкой посадки.

Илон Маск на тест прототипа пока не отреагирует. Он заявлял, что пока уйдет из постинга в Твиттере. В компании SpaceX также не пишут по поводу неудачного теста. Их последний пост связан с переносом запуска очереди спутников на Falcon 9.

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Основной задачей Starship является доставка астронавтов и грузов на Луну и Марс. Аппарат состоит из двух частей — непосредственно 50-метрового космического корабля Starship и 70-метровой ракеты Super Heavy. Оба эти компонента можно использовать несколько раз, а все благодаря вертикальному приземлению. Если SN9 выдержит огневые испытания, его запустят на высоту 12,5 км, а потом попытаются приземлить оба модуля.

Напомним, на 25 января был запланирован запуск ракеты Starship N9, но его перенесли из-за погоды.

Сообщалось, что нынешний прототип "Starship SN9" получил новые двигатели Raptor.