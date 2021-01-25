Компания "SpaceX" начала запуск тяжелого межпланетного корабля "Starship" (трансляция)

После устранения причин предыдущего провала, "SpaceX" надеется на успех девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля "Starship".

Канал "NASA Spaceflight" начала трансляцию запуска тяжелого космического корабля "Starship SN9", американской компания "SpaceX" Илона Маcка.

"Подходящее стартовое окно для запуска откроется в 20:00 по Киеву и желающие могут следить за испытаниями в реальном времени", – сообщает научно-технический портал "ITC".

Старт проходит с космодрома "SpaceX" в Бока-Чике, недалеко от города Браунсвилл в южной части штата Техас. Как сообщается в публикации, корабль оснащенный тремя двигателями "Raptor" по плану должен подняться на высоту 12,5 км, а затем мягко приземлиться на землю.

Как отмечается в публикации, хоть "SpaceX" на фоне предыдущего провала в этот раз и не проводит прямую трансляцию запуска, однако сопутствующих стримов хватает. В частности, одну из трансляций ведет популярный на западе YouTube-канал "NASASpaceflight", круглосуточно наблюдающий за разработкой "Starship":

[ + – ] Стрим: YouTube / NASASpaceflight

Отметим, что новый корабль "Starship SN9" повторит программу его предшественника "Starship SN8", у которого вышло взять высоту в 12,5 км, но не получилось плавно приземлиться, в результате чего тот взорвался при посадке 9-го декабря 2020 года.

По состоянию на 21:30 (по киевскому времени) корабль все еще на стартовой площадке. Как сообщают дикторы за кадром трансляции, дороги вокруг космодрома "SpaceX" будет перекрыты до 2:00 (по киевскому времени), а следовательно и запуск стоит ожидать в этом промежутке.

"Нынешний прототип "Starship SN9" получил ряд усовершенствований и имеет все шансы успешно пройти все этапы, включая заключительный с мягкой посадкой", – цитирует издание сообщение компании.