Starship SN9 пока не взлетит: в SpaceX решили заменить двигатели

В ходе наземного тестирования инженеры обнаружили некоторые неполадки.

13 января 2021 года прототип Starship SN9 подвергся так называемым "огневым" испытаниям. Аппарат оставался на Земле, однако его двигатели работали на полную мощь. После тестов два из трех двигателей Raptor решили заменить.

Издание space.com сообщает, что после тестов двигатели необходимо будет отремонтировать. Поэтому их снимут, а вместо них прикрепят новые Raptor. Эту информацию обнародовал глава компании SpaceX Илон Маск. При этом точную дату старта SN9 он озвучивать не стал, однако заявил, что считает правильным провести еще одно наземное испытание корабля после того, как будут установлены новые двигатели. Планировалось, что Starship SN9 совершит полет в эти выходные, но теперь этого не произойдет.

Напомним, что основной задачей Starship является доставка астронавтов и грузов на Луну и Марс. Аппарат состоит из двух частей — непосредственно 50-метрового космического корабля Starship и 70-метровой ракеты Super Heavy. Оба эти компонента можно использовать несколько раз, а все благодаря вертикальному приземлению. Если SN9 выдержит огневые испытания, его запустят на высоту 12,5 км, а потом попытаются приземлить оба модуля.

Ранее стало известно, что "Авиалинии Антонова" доставили спутник SpaceX Илона Маска из Франции в США.