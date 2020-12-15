“Авиалинии Антонова” доставили спутник SpaceX Илона Маска из Франции в США

Украинский транспортник Ан-124 "Руслан" доставил самый крупный спутник, который им когда-либо приходилось транспортировать, на специальный аэропорт НАСА в США.

Транспортный самолет доставил груз из французской Тулузы по заказу SpaceX Илона Маска, сообщает Радио Свобода.

"Мы благополучно и вовремя доставили самый крупный спутник, который нам приходилось транспортировать!", – идется в заявлении Авиалиний.

Вес спутника составляет 55 тонн. Груз упаковали в специальный контейнер, который сконструировала французская компания Airbus.

"Руслан" вылетел из аэропорта Бланьак, а приземлился в Штатах на взлетно-посадочной полосе, которую НАСА до 2011 года использовала для отправки шаттлов в космос.

На одну лишь загрузку/выгрузку спутника ушло 5 часов.

Напомним, что недавно Ан-22 доставил 60 тонн груза в Баку для иностранного заказчика.

Павел Вернивский в рубрике "мнения" рассуждал о том, почему Украина покупает чужие самолеты вместо того, чтобы производить свои.

А Илон Маск заявляет, что в течении 6 лет компания отправит человека на Марс.