Украинский Ан-22 доставил до 60 тонн груза в Баку для иностранного заказчика

Самолет Ан-22А авиакомпании "Авиалинии Антонова" 5 октября был в аэропорту под Парижем, а 6-го прилетел из Баку в Киев.

Тяжелый грузовой самолет Ан-22А (грузоподъемность до 60 тонн) в 11:10 вылетел из аэропорта имени Гейдара Алиева (Баку) и около 15 часов приземлился в "Гостомеле" под Киевом.

5 октября этот самолет вылетел в 10:30 в неизвестном направлении из небольшого аэропорта Ватри, расположенном в 100 км от Парижа. Туда он прилетел 4 октября в 15 часов из Лейпцига. Как самолет попал из Ватри в Баку - не известно, так как сервисы отслеживания полетов в это время его не видели, возможно, у самолета был отключен передатчик системы опознавания.

Учитывая вооруженный конфликт, который в эти дни сотрясает Нагорный Карабах, такие перелеты тяжелого грузового самолета вызывают оправданный интерес.

В пресс-службе "Авиалиний Антонова" Фокусу сообщили, что по условиям контракта с заказчиком, они не могут раскрыть информацию о характере груза. Но уточнили, что заказчик был иностранный.

Учитывая последовательность аэропортов, которые посетил самолет, можно предположить, что, как минимум, из Ватри в Баку он летел с грузом.

Напомним, в марте крупнейший транспортный самолет в мире – Ан-225 "Мрия" – выполнил первый полет после модернизации.

"Антонов" завершил стапельную сборку самолета Ан-178, который будет изготовлен без использования компонентов из РФ.