Украина собрала свой первый серийный "Антонов" без российских деталей

На "Антонове" объявили, что импортозамещение наконец-то налажено и теперь новые самолеты пойдут один за другим.

Госпредприятие "Антонов" завершило стапельную сборку самолета "Ан-178", который будет изготовлен совершенно без компонентов из РФ.

Как сообщает "ТСН", данный самолет заказало правительство Перу для нужд своей полиции, и уже в следующем году он вылетит к заказчику в Южную Америку.

"Первый серийный самолет будет собираться при отсутствии российских компонентов, это действительно правда. Нас, ГП "Антонов" обвиняли, что несколько лет у нас не выпускались серийные самолеты и они не выкатывались из этого цеха. Объективные причины. Много времени заняло импортозамещение", – сообщил глава предприятия Александр Лось.

По словам начцеха Александра Витушко, уже готов фюзеляж, к которому пристыкованы крылья и хвост, и осталось еще "протянуть несколько сотен километров проводов".

Фото: Mvs.gov.ua

Работы могли бы быть закончены и раньше, однако, как сообщили журналистам на госпредприятии, конструкторам "Антонова" пришлось "заново пересчитать сотни узлов и агрегатов под западную электронику и авионику".

Также в сюжете ТСН сообщается, что в сборочном цеху стоит еще один "Ан-178", с которого сейчас снимают российскую электронику, а вместо нее ставят узлы западных производителей.

В июне этого года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что через три года 13 новых украинских самолетов Ан-178 будут на службе МВД, особенно отметив, что в самолетах не будет российских комплектующих.

Напомним, в марте 2020-го госпредприятие "Антонов" продемонстрировало первый полет Ан-225 "Мрия" после модернизации этого самолета.