На модернизированном транспортнике теперь стоит новая система управления силовой установкой

Вчера вечером крупнейший трнаспортный самолет в мире – Ан-225 "Мрия" – выполнил первый полет после модернизации.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Антонов".

На предприятии говорят, что на модернизированном транспортнике теперь стоит новая система управления силовой установкой.

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При этом, такая установка – отечественного производства.

Вскоре Ан-225 также получит многофункциональные дисплеи от украинской компании "Сторк". Такие уже установлены на Ан-124-100 "Руслан".

Дисплеи установят на бортовую автоматизированную систему контроля – таким образом можно будет следить за техсостоянием всех систем самолета и экипажа при выполенении полета.

Как ранее сообщал Фокус: