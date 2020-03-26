"Антонов" показал первый полет Ан-225 "Мрия" после модернизации
2020-03-26 08:46:04
На модернизированном транспортнике теперь стоит новая система управления силовой установкой
Вчера вечером крупнейший трнаспортный самолет в мире – Ан-225 "Мрия" – выполнил первый полет после модернизации.
Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Антонов".
На предприятии говорят, что на модернизированном транспортнике теперь стоит новая система управления силовой установкой.
При этом, такая установка – отечественного производства.
Вскоре Ан-225 также получит многофункциональные дисплеи от украинской компании "Сторк". Такие уже установлены на Ан-124-100 "Руслан".
Дисплеи установят на бортовую автоматизированную систему контроля – таким образом можно будет следить за техсостоянием всех систем самолета и экипажа при выполенении полета.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 июня прошлого года в МВД пообещали приобрести 13 украинских самолетов Ан-178 для Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.
- ГП "Антонов" готово возобновить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.