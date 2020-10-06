Война за Нагорный Карабах: осень 2020

Война за Карабах, день 10-й. Точка-У и наступление на южном фронте

Война за Карабах, день 10-й. Точка-У и наступление на южном фронте

Фото: скриншот

Самые важные события десятого дня противостояния - пуск армянской стороной ОТР Точка-У (видео, вроде бы даже по согласованию с военными цензорами, выложили в интернет и тут же спешно удалили), визит в Баку министра иностранных дел Турции и наступление Азербайджана на южном направлении.

 

Стамбул, который уже открыто поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте, во вторник, 6 октября, прислал в Баку гонца - главу МИД Мевлюта Чавушоглу. Министр заявил, что прекращать продвижение вперед и соглашаться на прекращение огня азербайджанцам никак нельзя.

"Будет прекращение огня - и что дальше? Вы можете заставить Армению немедленно уйти с азербайджанских территорий? Нет. Мы слышим эти призывы уже 30 лет", - озвучил Чавушоглу позицию Турции во время визита в Баку. Кроме того, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым глава турецкого МИД подтвердил, что его страна гарантирует Азербайджану поддержку как политическую, так и силовую.

Премьер-министр Армении и лидер непризнанной НКР в этот же день встретились в Степанакерте - очевидно, на военный совет. Накануне армянским бойцам пришлось пойти на “тактическое отступление”. Согласно заявлениям Минобороны непризнанной НКР, этот маневр имеет целью избежать дополнительных потерь в живой силе и занять заранее подготовленные позиции в горах, на второй линии обороны. 

Видео военного совета в сеть выложили без звука.

К вечеру вторника с обеих сторон начала поступать информация о возобновлении обстрелов (армяне из артиллерийских стволов обстреливали Агдамский район, азербайджанцы стреляли по Степанакерту), сообщают как минимум об одном погибшем и двух раненых мирных жителях. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о попытке ракетного обстрела ВС Армении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Армения в свой актив записала применение ОТР "Точка-У".

Видео пуска "Точки-У" с армянской стороны. Его сначала залили в сеть, потом начали удалять.

Кульминацией стало сообщение о том, что Азербайджан снова начал наступление - на юге Нагорного Карабаха. Речь идет о Джебраильском районе, ближе к иранской границе.

 

Поселок Чахырлы в Джебраильском районе, недалеко от азербайджано-иранской границы. Поселок разрушен еще в прошлую войну, но эта местность - по-прежнему ключевая точка.

 

Изменения в картину боевых действий может внести погода. До сих пор затяжные дожди, низкая облачность и туман не позволяли активно использовать авиацию и беспилотники. Теперь же метеосводки сообщают о прояснении: как раз в районе Джебраила и Физрули погода будет солнечной, к четвергу дожди прекратятся по всему Нагорному Карабаху.

Азербайджан снова сообщает о трофеях, демонстрируя фото и видео захваченной армянской техники и вооружения - танках и гаубицах. Впрочем, не отбитых у врага, а оставленных при отступлении.

 

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

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ПТРК "Фагот", согласно сообщению Азербайджана, захваченные на оставленной армянами позиции

Обобщенные военные потери с армянской стороны за 6 октября увеличились на 21 погибшего, теперь в списке павших армянских бойцов 240 имен. Азербайджан не публикует списков своих погибших военных, однако сообщает о потерях среди мирного населения: по данным на вторник, погибли 28 мирных жителей. 