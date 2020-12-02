Человека на Марс можно будет отправить в течение 6 лет, — Илон Маск

Основатель компании SpaceX добавил, что "если повезет", то отправка первого человека на Марс произойдет в течение 4 лет.

Бизнесмен Илон Маск, создавший компании Tesla и SpaceX, во время церемонии премии "Аксель Шпрингер" в Берлине заявил, что с "высокой долей вероятности" они смогут высадить первого человека на Марс в течение 6 лет.

"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет — возможно в течение четырех лет", — сказал Маск.

Также он добавил, что в течение ближайших двух лет на Марс отправят космический аппарат SpaceX, на котором не будет людей.

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Примечательно, что 3 сентября в компании Маска SpaceX провели успешное испытание корабля Starship, который планируют использовать для полетов к Марсу.

Илон Маск и ученые со всего мира уже не первый год обсуждают полет человека на Красную планету.

Ученые предлагают доставлять астронавтов на Марс в анабиозе. Европейское космическое агентство уже изучает такую возможность. А дома на Марсе могут построить из грибов. Концепт жилища на Марсе состоит из нескольких слоев: льда снаружи, потом слой цианобактерий, которые производят кислород и питательные вещества, а внутри жилище создано из мицелия.

В свою очередь, NASA уже подготовила 13 кандидатов для будущей высадки на Луну и Марс. Астронавты в течение более чем двух лет проходили курс подготовки к будущим космическим миссиям.

В январе 2020 года Маск заявил, что ежегодно планирует отправлять на Марс по 100 тысяч человек, и к 2050 году там будет миллион поселенцев. В ноябре 2020 года он сказал, что поселенцы на Марсе будут жить в домах, похожих на стеклянные купола, до того времени, пока планета станет терраформирована.

Фокус детально разбирался в том, как Маск и SpaceX готовятся к полетам и колонизации Марса.