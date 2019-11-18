Как в голливудских фильмах. Ученые предлагают доставлять астронавтов на Марс в анабиозе

Европейское космическое агентство уже изучает такую возможность

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) заявили, что введение астронавтов в состояние анабиоза может облегчить полеты к другим планетам. Об этом сообщает AP.

Так, согласно последнему сообщению ЕКА, исследователи уже изучили, как гибернация может повлиять на полет людей на Марс. Ученые пришли к выводу, что "спячка" астронавтов поможет значительно уменьшить размеры космического корабля.

По словам главы исследовательской группы Дженнифер Нго-Ан, замедлять метаболизм у людей, как это происходит во время зимней спячки у животных, пока невозможно. Но данная идея "на самом деле не такая уже и безумная.

Ученая подчеркнула, что подобные методы уже используются в медицине для спасения людей, получивших серьезные травмы.

Правда, при введении всего экипажа в искусственный сон, понадобится разработать космически корабль, который будет работать полностью в автономном режиме. Тогда экипаж сможет проспать большую часть 180-дневного полета на Марс.

Как ранее сообщал Фокус:

Китай завершил испытания по посадке первой миссии на Марс в 2020 году. Испытания проводились в северной китайской провинции Хэбэй.

А директор NASA заявил, что высадка человека на Марс может быть ускорена. Джим Брайденстайн предполагает, что это может произойти к 2035 году.