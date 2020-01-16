Неожиданный материал: дома на Марсе могут построить из грибов

Ведь стройматериалы нелегко доставить на Красную планету

NASA продолжает планировать полет на Марс. Сейчас выясняют, где же будут жить астронавты, когда прибудут к месту назначения. Ведь везти с собой стройматериалы будет слишком дорого. Об этом пишет CNET.

Программа NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) сейчас финансирует исследование так называемой микоархитектуры, то есть возможности строить дома из грибов.

Ведь мицелий достаточно интенсивно размножается, "создает форму с предельной точностью и объединяется в такую крупную структуру, как гриб", - сообщают исследователи.

Концепт жилища на Марсе состоит из нескольких слоев: льда снаружи, потом слой цианобактерий, которые производят кислород и питательные вещества, а внутри жилище создано из мицелия, который растет вокруг каркаса.

Структура будет замкнутой, чтобы не загрязнять Марс и не влиять на него никоим образом.

Исследователи уже экспериментировали с мицелием и даже вырастили из него табурет.

Фото: Stanford-Brown-RISD iGEM Team

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