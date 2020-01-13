И звезду с неба достать. Японский миллиардер ищет спутницу жизни, чтобы полететь с ней на Луну

Юсаку Маесава ищет "особую" женщину, с которой сможет поделиться невероятным опытом

Японский миллиардер Юсаку Маесава ищет "спутницу жизни", которая отправилась бы с ним в первый коммерческий полет Space X вокруг Луны. Об этом сообщает ВВС.

Так, 44-летний модный магнат собирается стать первым гражданским пассажиров, совершившим полет вокруг Луны на космическом корабле. Миссия запланирована на 2023 год и станет первым лунным путешествием людей с 1972 года.

Но миллиардер не хочет путешествовать в одиночестве. В опубликованном обращении он сообщил, что хочет поделиться таким опытом с "особенной" женщиной. Бизнесмен, который недавно расстался с 27-летней актрисой Аямэ Горики, попросил кандидаток подать заявку на "запланированное свидание" на его веб-сайте.

"Поскольку чувство одиночества и пустоты постепенно начинает довлеть надо мной, единственное, о чем я думаю: продолжить любить одну женщину", – написал Маесава.

"Я хочу найти "спутницу жизни". С ней я хочу кричать о нашей любви и мире во всем мире из космоса", – добавил миллиардер.

Для кандидаток был создан список условий и график трехмесячного процесса подачи заявки. Миллиардер требует, чтобы кандидатки были одинокими, старше 20 лет, оставались всегда позитивными и хотели выйти в космос.

Последний срок подачи заявок – 17 января, а окончательное решение Маесава озвучит в конце марта.

Основатель японского интернет-магазина Zozo Inc Маесава заработал свое состояние в мире моды. Его личные активы составляют около 3 млрд долларов, большую часть которых он тратит на искусство.

Стоимость билета в космос для Маесава не разглашается, но по словам главы Space X Илона Маска, это были "большие деньги".

Как ранее сообщал Фокус:

NASA подготовила 13 кандидатов для будущей высадки на Луну и Марс. Астронавты в течение более чем двух лет проходили курс подготовки к будущим космическим миссиям.

Индия готовит еще одну миссию на Луну за 35 миллионов долларов. Запуск может произойти в ноябре 2020 года.