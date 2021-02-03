Вибухнув під час посадки. SpaceX провела тестовий запуск прототипу Starship SN9 (відео)

Прототип зміг успішно піднятися на 10 км, але м'яку посадку на землю зробити не вдалося.

Вчора, 2 лютого Федеральне управління цивільної авіації США давало дозвіл на льотні випробування Starship SN9. Про це компанія SpaceX повідомила у Твіттері.

О 20:00 за київським часом стався тестовий запуск. Прототип Starship N9 успішно злетів і піднявся на висоту 10 кілометрів. Під час повернення ракети на посадку, вона сильно нахилилася в одну сторону і вибухнула після удару об землю.

Минулий прототип Starship N8 також зазнав аварії під час посадки. Минулого разу тиск у верхніх баках виявився занадто низьким для нормального функціонування. Через це у двигуна не вистачило потужності для уповільнення і здійснення м'якої посадки.

Ілон Маск на тест прототипу поки не відреагує. Він заявляв, що поки піде з постингу в Твіттері. У компанії SpaceX також не пишуть щодо невдалого тесту. Їх останній допис пов'язаний з переносом запуску черги супутників на Falcon 9.

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Основним завданням Starship є доставка астронавтів і вантажів на Місяць та Марс. Апарат складається з двох частин — безпосередньо 50-метрового космічного корабля Starship і 70-метрової ракети Super Heavy. Обидва ці компоненти можна використовувати кілька разів, а все завдяки вертикальному приземленню. Якщо SN9 витримає вогневі випробування, його запустять на висоту 12,5 км, а потім спробують приземлити обидва модуля.

Нагадаємо, на 25 січня був запланований запуск ракети Starship N9, але його перенесли через погоду.

Повідомлялося, що нинішній прототип "Starship SN9" отримав нові двигуни Raptor.