Маск перестал пользоваться соцсетью Twitter

Глава Tesla и SpaceX отказывался от Twitter и в июне 2020 года.

"Отключил Twitter на время", такое сообщение разместил в самой этой соцсети руководитель и основной владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он пока не пояснил причин своего решения.

Один из пользователей оставил под твиттом Маска такую запись: "Люди Земли, Илон вернулся на Альфа Центавра. К сожалению, вашу планету запланировали сносить. Этот процесс займет чуть меньше двух ваших земных дней.

Спасибо.

PS: не паникуйте."

2 июня прошлого года Маск размещал в Twitter точно такое же сообщение. Тогда пользователи посоветовали отказнику сказать об этом Дональду Трампу.

В ноябре 2019 года он написал в своем аккаунте, что сомневается в том, действительно ли так хорош Twitter (сейчас этот твитт недоступен). Затем отметил, что портал Reddit все еще выглядит лучше, и заявил, что "уходит в офлайн".

В июне того же года Маск говорил, что удаляет свой аккаунт, но, тем не менее, продолжил пользоваться Twitter.

Напомним, компания SpaceX Илона Маска собирается до конца 2021 года реализовать Falcon 9 Inspiration4 – первую в мире коммерческую миссию астронавтов на орбиту. На борту космического корабля Dragon будут находиться только гражданские лица.

Маск заявил, что его компания Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, благодаря которому она может играть в компьютерные игры.