Илон Маск чипировал обезьяну, чтобы она играла в видеоигры силой мысли

Предприниматель пообещал продемонстрировать результаты работы компании Neuralink через месяц.

Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, благодаря которому она может играть в компьютерные игры. Об этом сообщает Bloomberg.

"У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума. Это счастливая обезьяна", — сказал Маск.

По его словам, видео с обезьянами будут выпущены в ближайшее время, возможно, примерно через месяц.

Маск объяснил, что цель технологии — устранение травм головного и спинного мозга и восполнение утраченной способности людей с помощью имплантированного чипа.

"Есть примитивные версии этого устройства с проводами, торчащими из головы, но это похоже на Fitbit (фитнес-браслет — ред.) в черепе с крошечными проводами, которые входят в мозг", — сообщил Маск.

Напомним, вылечить слепоту, паралич, глухоту, психические заболевания, а также создать симбиоз человеческого мозга и искусственного интеллекта. Это лишь часть амбициозных планов Илона Маска и его нейробиологической компании Neuralink, которая презентовала свое устройство для соединения мозга с компьютером.