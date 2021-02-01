Ілон Маск чипував мавпу, щоб вона грала у відеоігри силою думки

Підприємець пообіцяв продемонструвати результати роботи компанії Neuralink через місяць.

Підприємець Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink імплантувала в мозок мавпи чип, завдяки якому вона може грати в комп'ютерні ігри. Про це повідомляє Bloomberg.

"У нас є мавпа з бездротовим імплантом у черепі з крихітними проводами, яка може грати у відеоігри за допомогою свого розуму. Це щаслива мавпа", — сказав Маск.

За його словами, відео з мавпами будуть випущені найближчим часом, можливо, через місяць.

Маск пояснив, що мета технології — усунення травм головного і спинного мозку і заповнення втраченої здатності людей за допомогою імплантованого чипа.

"Є примітивні версії цього пристрою з проводами, що стирчать з голови, але це схоже на Fitbit (фітнес-браслет — ред.) У черепі з крихітними проводами, що входять у мозок", — повідомив Маск.

Нагадаємо: вилікувати сліпоту, параліч, глухоту, психічні захворювання, а також створити симбіоз людського мозку і штучного інтелекту. Це лише частина амбітних планів Ілона Маска і його нейробіологічної компанії Neuralink, яка презентувала свій пристрій для з'єднання мозку з комп'ютером.