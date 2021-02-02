Маск планирует в 2021 запустить космический корабль с полностью гражданским экипажем

Профинансирует полет и станет командиром корабля основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман.

Компания SpaceX Илона Маска собирается до конца 2021 года реализовать Falcon 9 Inspiration4 – первую в мире коммерческую миссию астронавтов на орбиту. На борту космического корабля Dragon будут находиться только гражданские лица.

Запуск планируется произвести с исторического стартового комплекса LC-39A Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. Ракета должна выйти на околоземную орбиту, после чего экипаж пробудет там несколько дней, совершая каждые 90 минут оборот вокруг Земли. После завершения полета спускаемый аппарат приводнится возле побережья Флориды.

Джаред Айзекман – миллиардер, основатель платежной системы Shift4 Payments, он профинансирует полет и возглавит миссию. У него большой опыт полетов на самолетах в составе команды по воздушной акробатике Black Diamond Jet Team.

[ + – ] Джаред Айзекман

Айзекман передает три других места "представителям широкой общественности". SpaceX заявила, что обеспечит подготовку астронавтов, которая будет включать "подготовку к чрезвычайным ситуациям, учения по входу и выходу космических аппаратов, а также частичное и полное моделирование полета".

Shift4 Payments использует миссию как маркетинговую возможность. Одно из мест на корабле достанется клиенту ее веб-сайта. Для получения права на полет потребуется открыть интернет-магазин на платформе и создать видео для Twitter о своей предпринимательской истории. Жюри из еще не названных знаменитостей выберет победителя. Объявление ожидается в середине марта.

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Другой способ принять участие в космическом полете – сделать пожертвование Детской исследовательской больнице Сент-Джуда. Взнос в размере 10 долларов принесет 100 билетов в розыгрыше места на Dragon. Амбициозный и богатый космический фанат может пожертвовать 100 000 долларов в обмен на 10 000 билетов, пилотажный полет на самолете, костюм для полета и билеты на запуск. Сам Айзекман уже пожертвовал этой больнице 100 млн долларов.

Последним членом миссии будет посол миссии Святого Иуды.

Святой Иуда (Фаддей) входит в число 12-ти апостолов. Верующие считают его помощником в переломных моментах. Он также покровитель отчаявшихся или безнадежных дел.

Стартовый комплекс LC-39 состоит из трех стартовых площадок: LC-39A, LC-39B и LC-39C. Он построен в 1960-е годы для запусков "лунной" ракеты-носителя "Сатурн-5". С 1981 по 2011 год, комплекс использовался для запусков "Спейс шаттлов".

Площадка LC-39A в 2014 году передана в аренду на 20 лет компании SpaceX, она переоборудована для запуска ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy. Первый запуск ракеты Falcon 9 с площадки состоялся 19 февраля 2017 года. Первый запуск Falcon Heavy состоялся 6 февраля 2018 года.

Напомним, американская частная космическая компания Axiom Space опубликовала имена и фотографии первых четырех космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon.