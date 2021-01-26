Названы имена первых космических туристов, которых Crew Dragon отправит на МКС

В число первых космических путешественников попали американский и канадский инвесторы, бывший израильский пилот и экс-астронавт США.

Американская частная космическая компания "Axiom Space" опубликовала у себя на сайте имена и фотографии первых четырех космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию на корабле "Crew Dragon" корпорации "SpaceX".

Как сообщается на главной странице ресурса, на МКС отправятся: бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который станет командиром туристической экспедиции. Вместе с ним за пределы земной атмосферы на корабле "Crew Dragon" выберутся: американский инвестор Ларри Коннор, миллионер и филантроп из Канады Марк Пати, а также израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

"Космическое путешествие было мечтой всей моей жизни. Это так захватывающе – быть частью этой новой ступени освоения человеком космоса", – заявил приглашенный в программу инвестор Марк Пати. А Эйтан Стиббе в связи с грядущим вылетом на околоземную орбиту заявил следующее: "Это честь – стать частью этой интернациональной миссии, сфокусированной на научных, образовательных и гуманитарных целях".

Источник: Axiomspace.com

Компания "Axiom Space", которая была основана в 2016 году экс-главой программы МКС в НАСА Майклом Саффредини, использует корабль "Crew Dragon", который был разработан частной компанией "SpaceX", возглавляемой предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.

Ранее сообщалось, что в первый туристический экипаж "Crew Dragon" может быть включен известный голливудский актер Том Круз, а также кинорежиссер Даг Лайман, который намеревался снять в космосе художественный фильм. А сам полет намечался на октябрь 2021 года.

Отметим, накануне канал "NASA Spaceflight" опубликовал трансляцию запуска тяжелого космического корабля "Starship SN9", американской компании "SpaceX", который стал очередной ступенью к грядущей колонизации Марса.