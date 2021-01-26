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Названы имена первых космических туристов, которых Crew Dragon отправит на МКС

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космические туристы, SpaceX, Crew Dragon, МКС, Илон Маск
Фото: Axiomspace.com | Майкл Лопес-Алегриа, Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе.

В число первых космических путешественников попали американский и канадский инвесторы, бывший израильский пилот и экс-астронавт США.

Американская частная космическая компания "Axiom Space" опубликовала у себя на сайте имена и фотографии первых четырех космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию на корабле "Crew Dragon" корпорации "SpaceX".

Как сообщается на главной странице ресурса, на МКС отправятся: бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который станет командиром туристической экспедиции. Вместе с ним за пределы земной атмосферы на корабле "Crew Dragon" выберутся: американский инвестор Ларри Коннор, миллионер и филантроп из Канады Марк Пати, а также израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

"Космическое путешествие было мечтой всей моей жизни. Это так захватывающе – быть частью этой новой ступени освоения человеком космоса", – заявил приглашенный в программу инвестор Марк Пати. А Эйтан Стиббе в связи с грядущим вылетом на околоземную орбиту заявил следующее: "Это честь – стать частью этой интернациональной миссии, сфокусированной на научных, образовательных и гуманитарных целях".

космические туристы, SpaceX, Crew Dragon, МКС, Илон Маск
космические туристы, SpaceX, Crew Dragon, МКС, Илон Маск
космические туристы, SpaceX, Crew Dragon, МКС, Илон Маск
космические туристы, SpaceX, Crew Dragon, МКС, Илон Маск
космические туристы, SpaceX, Crew Dragon, МКС, Илон Маск
космические туристы, SpaceX, Crew Dragon, МКС, Илон Маск
космические туристы, SpaceX, Crew Dragon, МКС, Илон Маск
космические туристы, SpaceX, Crew Dragon, МКС, Илон Маск

Источник: Axiomspace.com

Компания "Axiom Space", которая была основана в 2016 году экс-главой программы МКС в НАСА Майклом Саффредини, использует корабль "Crew Dragon", который был разработан частной компанией "SpaceX", возглавляемой предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.

Ранее сообщалось, что в первый туристический экипаж "Crew Dragon" может быть включен известный голливудский актер Том Круз, а также кинорежиссер Даг Лайман, который намеревался снять в космосе художественный фильм. А сам полет намечался на октябрь 2021 года.

Отметим, накануне канал "NASA Spaceflight" опубликовал трансляцию запуска тяжелого космического корабля "Starship SN9", американской компании "SpaceX", который стал очередной ступенью к грядущей колонизации Марса.