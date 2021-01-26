Названі імена перших космічних туристів, яких Crew Dragon відправить на МКС

У число перших космічних мандрівників потрапили американський і канадський інвестори, колишній ізраїльський пілот і екс-астронавт США.

Американська приватна космічна компанія "Axiom Space" опублікувала у себе на сайті імена та фотографії перших чотирьох космічних туристів, які вирушать на Міжнародну космічну станцію на кораблі "Crew Dragon" корпорації "SpaceX".

Як повідомляється на головній сторінці ресурсу, на МКС вирушать: колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, який стане командиром туристичної експедиції. Разом із ним за межі земної атмосфери на кораблі "Crew Dragon" полетять: американський інвестор Ларрі Коннор, мільйонер і філантроп із Канади Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен і колишній пілот винищувача Ітан Стіббі.

"Космічна подорож було мрією всього мого життя. Це так захопливо — бути частиною цього нового ступеню освоєння людиною космосу", — заявив запрошений в програму інвестор Марк Паті. А Ітан Стіббі у зв'язку з прийдешнім вильотом на навколоземну орбіту заявив: "Це честь — стати частиною цієї інтернаціональної місії, сфокусованої на наукових, освітніх та гуманітарних цілях".

Джерело: Axiomspace.com

Компанія "Axiom Space", яка була заснована в 2016 році екс-главою програми МКС в NASA Майклом Саффредіні, використовує корабель "Crew Dragon", який був розроблений приватною компанією "SpaceX", очолюваної підприємцем і мільярдером Ілоном Маском.

Раніше повідомлялося, що у складі першого туристичного екіпажу "Crew Dragon" може бути й відомий голлівудський актор Том Круз, а також кінорежисер Даг Лайман, який мав намір зняти в космосі художній фільм. А сам політ планувався на жовтень 2021 року.

Зазначимо, напередодні канал "NASA Spaceflight" опублікував трансляцію запуску важкого космічного корабля "Starship SN9", американської компанії "SpaceX", який став черговою сходинкою до майбутньої колонізації Марса.