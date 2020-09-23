В числе первых космических туристов: Том Круз посетит МКС уже в 2021 году

Знаменитый актер ранее говорил о планах снять фильм на борту Международной космической станции.

Звезда Голливуда Том Круз все-таки посетит МКС. И случится это уже в 2021 году. Имя актера появилось в списке космических туристов, опубликованном в twitter Альманаха космических шаттлов. Об этом пишет Daily Mail.

Кроме Круза на МКС отправится режиссер Дуг Лиман. Полет запланирован на октябрь 2021 года, пилотировать космический челнок SpaceX Crew Dragon будет NASA и ветеран-астронавт Майкл Лопес-Аллегрия. Кто займет еще одно свободное место – пока неизвестно.

О планах снять фильм на борту МКС и сотрудничестве с Илоном Маском Круз говорил еще в начале 2020 года.

Ветеран НАСА и космических челноков Майкл Лопес-Аллегрия будет пилотом в этой поездке, и в новом четырехместном Crew Dragon доступно одно, еще не заполненное туристическое место.

Круз и Лиман вместе работали над фильмом "Грань будущего" в 2014 года.

58-летний Том Круз известен своими рискованными трюками во время съемок фильмов. В 2016 году он даже сломал лодыжку, прыгая с крыши на крышу в Лондоне во время съемок очередного фильма франшизы "Миссия невыполнима", а в 2011 самолично поднимался на дубайский небоскреб Бурдж Халифа (не на лифте, конечно).

Что за фильм Круз снимет на МКС и будет ли это рискованным мероприятием, актер пока не рассказывает.