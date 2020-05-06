NASA подтвердило: Том Круз снимет боевик в космосе

Актер может отправиться на МКС на корабле SpaceX Crew Dragon

Директор NASA Джим Брайденстайн официально подтвердил информацию о том, что агентство будет сотрудничать с голливудским актером Томом Крузом для съемок фильма в космосе. Об этом сообщил глава NASA в Twitter.

Так, актер может попасть в голливудские книги рекордов, сняв первый боевик непосредственно в космосе. Лента будет сниматься на борту Международной космической станции.

Пока нет подробностей о сюжете фильма, но по данным СМИ, фильм не будет следующей частью "Миссия невыполнима". Также 57-летний Круз сотрудничает и с главой SpaceX Илоном Маском, чей корабль доставить на МКС американских астронавтов в конце этого месяца.

"NASA очень рада работой с Томом Крузом над фильмом на борту МКС! Нам необходимы популярные средства массовой информации, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых на то, чтобы сделать амбициозные планы NASA реальностью", – написал Брайденстайн.

Глава SpaceX Илон Макс также прокомментировал информацию, сказав, что проект "должен принести массу удовольствия".

Ранее Круз же играл астронавта в фильме 2013 года "Обливион", где его персонах охранял природные ресурсы Земли от инопланетных захватчиков.

Стоит подчеркнуть, что несмотря на пандемию коронавирус корабль SpaceX Crew Dragon должен доставить на МКС астронавтов Роберта Бенкена и Дуга Херли 27 мая. Космический корабль может вместить семь человек.

За свою карьеру Том Круз много раз рисковал жизнью, чтобы выполнить тот или иной опасный трюк. Так, в 2017 году он сломал лодыжку, перепрыгивая с одной крыши на другую для фильма "Миссия невыполнима: Последствия".

В 2011 году актер покорил самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа в Дубае во время съемок "Миссия невыполнима: Протокол Фантом".

В "Миссия невыполнима: Племя изгоев" Круз свисал с крыла настоящего самолета при взлете. Он выполнял этот трюк четыре раза в течение двух дней с подстраховкой. Но съемочной компанде пришлось прочесать всю взлетно-посадочную полосу, чтобы убрать мельчайшие предметы, которые могли бы попасть в актера.

И в самом начале эпопеи "Миссия невыполнима", Круз выполнил трюк, где герой Хант поднимается на скалу, и почти падает. Актер выполнял трюк с подстраховкой, но это мало успокаивало режиссера Джона Ву.

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