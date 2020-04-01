Кина не будет. Какие фильмы перенесли в Украине и мире из-за коронавируса

3 апреля в кинотеатрах мира должна была состояться самая громкая премьера весны: новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать". В этом же фильме последний раз в роли агента 007 должен был сняться Дэниэл Крейг. Первыми еще 4 марта решение о переносе своей картины приняли киностудии Universal и MGM. Новая дата премьеры фильма в Великобритании – 12 ноября, в США – 25 ноября 2020 года. По некоторым данным убытки от переноса фильма и срыва рекламной компании составят от 30 до 50 миллонов долларов.

А когда 11 марта Всемирная организация здравоохранения присвоили коронавирусной инфекции статус пандемии, переносы блокбастеров посыпались один за другим: "Черная водва", "Мулан", "Чудо-женщина", "Форсаж 9". Некоторые фильмы переносят на осень, а многие киностудии сразу отправляют картины, как на машине времени, – в 2021 год. Убытки Голливуда от карантина уже достигли 7 миллиардов долларов, а будущем вырисовывается гигантская сумма в 20 миллиардов, сообщает Hollywood Reporter. Фокус составил полный список всех переновос фильмов, о которых уже известно.

Ряд киностудий приняли решение заморозить многочисленные проекты, бывшие в работе на момент объявления пандемии. Руководство Disney официально заявило, что здоровье работников и их безопасность в приоритете, поэтому съемки рейтинговых фильмов и сериалов пока приостановлены. Такое же решение приняли и другие представители Голливуда.

«Тихое место 2»

Старт второй части успешного американского фантастического фильма с Эмили Блант в главной роли ожидался 8 марта 2020 года. На сегодня продюсеры еще не объявили новую дату премьеры.

­­«Не время умирать»

Ленту о Джеймсе Бонде перенесли в числе первых, в то время как новая картина франшизы была самой ожидаемой премьерой года. Предварительно старт фильма запланировали на осень 2020-го. Мировая премьера ожидалась 9 апреля. Теперь же поклонники Джеймса Бонда смогут посмотреть фильм только 12 ноября 2020 года.

«Форсаж 9»

На следующий день после переноса Бонда создатели другой популярной франшизы, «Форсаж 9», также заявили о невозможности премьеры ленты в запланированную дату – 20 мая. Предварительно старт картины ожидается почти через год – 2 апреля 2021-го.



«Стало ясно, что поклонники по всему миру не смогут увидеть фильм в мае. Мы понимаем, что они разочарованы из-за того, что надо ждать несколько дольше, впрочем, это сделано для безопасности. Увидимся следующей весной», – сообщили продюсеры в заявлении.

«Кролик Питер 2»

Сиквел семейной ленты ожидался в прокате в разгар школьных каникул – 27 марта. Но теперь дети смогут встретиться с любимым героем не ранее чем 15 января 2021 года.

«Мулан»

Немалые убытки прогнозируют студии Disney, ведь фильм "Мулан", который также приходился на период школьных каникул – 27 марта, – и должен был стартовать в один день с «Кроликом Питером 2», перенесен на неопределенный срок.

«Новые мутанты»

Кроме того, была перенесена мировая премьера нового фильма о Людях-Х «Новые мутанты», запланированная на 1 апреля 2020 года. Новую дату выхода картины продюсеры еще не объявили.

«Черная вдова»

Одна из самых ожидаемых кинолент года – "Черная вдова" – также выйдет в прокат с опозданием. Первые показы были запланированы на 30 апреля. Когда фильм компании Marvel появится на большом экране, пока неизвестно.

«Женщина в окне»

О переносе премьеры фильма сообщили также представители киностудии 20 Century Fox. Изначально старт запланировали на 14 мая. Новая дата выхода пока не определена.

«Чудо-женщина: 1984»

Пожалуй, это единственный мировой блокбастер, который продюсеры перенесли всего лишь на два месяца. Картина с Галь Гадот в главной роли была запланирована на 4 июня, но встретиться с героиней популярного комикса поклонники смогут 14 августа 2020 года. Если закончится пандемия.

«Охотники за привидениями: Наследники»

Создатели нового фильма культовой франшизы решили не рисковать и перенесли премьеру, запланированную на 10 июля 2020 года, сразу на 5 марта 2021-го.

"Скуби-Ду" и "На высотах Нью-Йорка"

Кроме того, 25 марта представители Warner Bros. объявили о переносе премьер мая. Речь идет о киноленте "Скуби-Ду" и комедии "На высотах Нью-Йорка".

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Телеканал AMC вынужден отложить премьеру сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами". Показ планировали представить зрителям 12 апреля, но продюсеры телепроекта не успевают завершить все эпизоды из-за карантина. Отмечается, что съемки сериала уже завершены, остается только смонтировать новые серии.

"Фарго"

Отложена и премьера нового сезона сериала "Фарго", сезон которого должен был стартовать 19 апреля 2020 года. К слову, это может неблагоприятно сказаться на успехе проекта, новая часть которого должна была войти в список номинантов "Эмми". Но если создатели сериала не представят его до конца мая текущего года, на заветную награду они могут не рассчитывать.

Какие проекты пришлось отложить

«Миссия невыполнима 7»

Вспышка Covid-19 также стала причиной приостановки съемок новой части франшизы «Миссия невыполнима», которые проходили в Италии, где, как известно, была зафиксирована самая большая смертность от вируса в мире. Поэтому съемки отменили, а всю съемочную команду закрыли на карантин в отеле Венеции. Кстати, ходят слухи, что Тому Крузу удалось покинуть Италию и избежать карантина в компании комманды.

«Ривердейл»

Еще один удар по киностудии Disney. Съемки популярного молодежного сериала, проходящие в Ванкувере, были приостановлены, как только в городе подтвердился первый случай заболевания коронавирусом.

«Золушка» и «Русалочка»

Кроме того, та же киностудия была вынуждена остановить съемки экранизаций «Золушки» и скандально известной «Русалочки». Предположительно съемки планируют возобновить в апреле текущего года, но эта вероятность тает с каждым днем.

«Аватар -2, 3, 4»

Фильм, который долгое время никак не начинали снимать. Наконец-то в Новой Зеландии должны были стартовать съемки трех сиквелов одновременно, и все было готово для начала работы над масштабным проектом. Но вмешались обстоятельства, и съемочную команду отправили в США на карантин. Ранее премьера первого из трех сиквелов была запланирована на конец декабря 2021 года.

«Карнивал Роу»

Продюсеры популярного фэнтези-сериала также приостановили съемки проекта, проходившие в Чехии, откуда актеров и съемочную команду отправили на карантин. «Мы едем домой на карантин. Мы возвращаемся домой в США, по крайней мере, я возвращаюсь домой. Кажется, это действительно безумие из-за коронавируса, но делаем правильно и лучше будем в безопасности. Через несколько недель мы победим этого "плохого парня",

– поделился Орландо Блум со своими подписчиками в «Инстаграме».

«Утреннее шоу»

Встали на паузу и съемки популярного сериала с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в главных ролях. Компания Apple, спонсор проекта, отказалась продолжать работу над съемками до окончания карантина. Впрочем, компания решила остановить работу над всеми телепроектами, которые были в процессе реализации на момент начала эпидемии. По предварительной информации, приостановку предполагалось сделать всего на две недели, но до настоящего момента съемки все еще не возобновлены.

«Матрица 4»

Следует отметить, что все фильмы франшизы в свое время переживали проблемы во время съемок и четвертая часть не стала исключением. Представители Warner Bros. приняли решение не продолжать работу над съемками в Берлине. «Решили не рисковать здоровьем съемочной группы», – сообщается в официальном пресс-релизе компании.

«Бэтмен»

В Лондоне на неопределенный срок заморозили съемки новой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли, над которыми команда работала на протяжении шести недель, притом что часть картины уже отснята.

В Украине пока перенесены 3 фильма

В Укриане пострадала главная премьера весны - фильм "Толока", который и без того с перерывами снимали 7 лет! На сайте Госкино Украины появилась информация о переносе проката отечественной ленты. Впрочем, премьера "Толоки" все-таки состоялась, а вот прокат пришлось отложить на неопределенный срок. «Новая дата будет объявлена позднее», – сообщается в официальном обращении в пресс-релизе Госкино.

Кроме того, прокатчики были вынуждены перенести премьеры украинских фильмов «Генделык» и «Сказка старого мельника», запланированные на апрель.