Спойлеры против нарушителей карантина. Развязки сериалов Netflix предложили показывать на улицах

2020-03-28 14:20:22

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Студентки рекламной школы из Гамбурга предложили размешать спойлеры к сериалам на рекламных плакатах

Студентки рекламной школы Miami Ad School в Гамбурге Сейне Конгруангкит и Прачуабмох Чаймоункало запустили в сети кампанию за то, чтобы показывать прохожим на улице спойлеры сериалов и фильмов Netflix. Таким образом, они предлагают мотивировать людей оставаться дома и соблюдать карантин в условиях пандемии коронавируса, пишет Forbes.

Прачуабмох Чаймоункало рассказала, что вернулась в Таиланд и заметила, что правительство недостаточно говорило населению об опасностях коронавируса.

"Лучший способ остановить распространение COVID-19 — это оставаться дома, но некоторые люди все еще считают, что можно как ни в чем не бывало гулять. Поэтому мы пошли на крайнюю меру: показали спойлеры любимых сериалов Netflix", — сказала Чаймоункало.

Для продвижения своей идеи они создали видео с примерами таких "спойлерных рекламных билбордов". В ролике показаны плакаты с развязками сериалов "Очень странные дела", "Нарко", "Любовь слепа", "Бумажный дом" и "Королевство".

Изображения фейковой рекламы на улицах массово разошлись в соцсетях, при этом многие пользователи приняли их в серьез.

Однако стиминговый сервис Netflix отклонил предложение школы запустить такую кампанию в реальности.

"Не поймите меня неправильно: мы с самого начала знали, что это прекрасная идея и её стоит показать хотя бы агентству или в лучшем случае клиенту, но нашей целью было помочь создать такую форму коммуникации, которая действительно могла бы что-то поменять", — рассказала Чаймоункало.

Напомним, по данным The Guardian, около 20% людей во всем мире (1,7 млрд человек в числовом выражении) находятся в изоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19. При этом во многих странах правила карантина нарушаются местными жителями. Например, в Британии на следующий день после введения жесткого карантина метро в Лондоне продолжало оставаться переполненным, а в Японии, несмотря на призыв властей, 10 тыс. человек пришли посмотреть на турнир по кикбоксингу.

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