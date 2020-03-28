Спойлеры против нарушителей карантина. Развязки сериалов Netflix предложили показывать на улицах

Студентки рекламной школы из Гамбурга предложили размешать спойлеры к сериалам на рекламных плакатах

Студентки рекламной школы Miami Ad School в Гамбурге Сейне Конгруангкит и Прачуабмох Чаймоункало запустили в сети кампанию за то, чтобы показывать прохожим на улице спойлеры сериалов и фильмов Netflix. Таким образом, они предлагают мотивировать людей оставаться дома и соблюдать карантин в условиях пандемии коронавируса, пишет Forbes.

Прачуабмох Чаймоункало рассказала, что вернулась в Таиланд и заметила, что правительство недостаточно говорило населению об опасностях коронавируса.

"Лучший способ остановить распространение COVID-19 — это оставаться дома, но некоторые люди все еще считают, что можно как ни в чем не бывало гулять. Поэтому мы пошли на крайнюю меру: показали спойлеры любимых сериалов Netflix", — сказала Чаймоункало.

Для продвижения своей идеи они создали видео с примерами таких "спойлерных рекламных билбордов". В ролике показаны плакаты с развязками сериалов "Очень странные дела", "Нарко", "Любовь слепа", "Бумажный дом" и "Королевство".

Изображения фейковой рекламы на улицах массово разошлись в соцсетях, при этом многие пользователи приняли их в серьез.

Однако стиминговый сервис Netflix отклонил предложение школы запустить такую кампанию в реальности.

"Не поймите меня неправильно: мы с самого начала знали, что это прекрасная идея и её стоит показать хотя бы агентству или в лучшем случае клиенту, но нашей целью было помочь создать такую форму коммуникации, которая действительно могла бы что-то поменять", — рассказала Чаймоункало.

Напомним, по данным The Guardian, около 20% людей во всем мире (1,7 млрд человек в числовом выражении) находятся в изоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19. При этом во многих странах правила карантина нарушаются местными жителями. Например, в Британии на следующий день после введения жесткого карантина метро в Лондоне продолжало оставаться переполненным, а в Японии, несмотря на призыв властей, 10 тыс. человек пришли посмотреть на турнир по кикбоксингу.

Как ранее сообщал Фокус:

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом по состоянию на утро 28 марта выросло до 597 тыс. (63,7 тыс. новых случаев за сутки). Во всем мире умерли от короновариса 27,3 тыс. человек, 133 тыс. - выздоровели.