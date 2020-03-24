Пандемия коронавируса не настолько сильно повлияла на японцев, чтобы нарушить давние уклады

Несмотря на запреты официальных властей, на турнир по кикбоксингу в Японии собралось 10 тысяч зрителей. Об этом пишет Хsport.ua.

Как оказалось, пандемия коронавируса не настолько сильно повлияла на Японию, чтобы нарушить давние уклады.

Соревнование проходило 22 марта на легендарной для мира единоборств арене Saitama Super Arena и длилось почти сутки.

Согласно закону, японское графство, как владелец арены, и некоммерческая общественная организация "Третий сектор", как управитель, могут принимать решения по проведению соревнований, несмотря на позицию официального Токио.

Власти страны просили отменить событие, но единственное, на что пошли организаторы, это сократить количество мест на трибунах с 15 до 10 тысяч. На входе в зал всем раздавали медицинские маски и призывали отказаться от рукопожатий.

Люди на входе на арену Saitama Super Arena

При этом, онлайн турнир посмотрели 2,5 млн человек.

Если брать спортивную составляющую, что победителем стал Кимура Минору (27-9, 20 КО), который выиграл три боя и потратил на них рекордные 4 минуты и 22 секунды.

Победитель турнира Кимура Минору

Как ранее писал Фокус:

Из-за вспышки коронавируса в Японии отменили премьеры фильмов, закрыли кинотеатры и парки развлечений.