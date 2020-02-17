Из-за коронавируса в Японии отменили массовое празднование дня рождения императора

23 февраля император Нарухито должен был с балкона приветствовать подданных первый раз в качестве монарха

Из-за коронавируса в Японии стараются не устраивать массовых мероприятий. Поэтому было принято решение не отмечать день рождения императора Нарухито публично. Планировалось, что Нарухито выступит с традиционным приветствием в воскресенье, 23 февраля, когда ему исполнится 60 лет. Об этом пишет Kyodo News.

По традиции, в свой день рождения император Японии появляется на балконе императорского дворца в сопровождении семьи несколько раз за день и приветствует собравшихся.

Последний раз эта традиция нарушалась в 1996 году, когда отец нынешнего императора, Акихито, принял решение не отмечать публично день рождения из-за захвата японского посольства в столице Перу.

"Мы приняли решение отменить публичное мероприятия во дворце, на котором каждый год присутствует огромное число людей, причем приглашенные находятся очень близко друг к другу. Решение принято после оценки степени риска распространения вируса", - сообщили в Управлении Императорского двора Японии.

Император Акихито приветствует подданых в свой день рождения/Все фото: Imperial Family Japan

30 апреля 2019 года прежний император Акихито отрекся от престола, что случилось впервые за двести лет. 1 мая на трон взошел его старший сын Нарухито. На торжественную интронизацию съехались высокопоставленные гости со всего мира. Присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский с супругой. Ее платье вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Как ранее писал Фокус:

Автосалон в Пекине Auto China 2020 отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, говорится в официальном сообщении организаторов. Мероприятие должно было состояться с 21 по 30 апреля. Новая дата проведения пока не объявлена.