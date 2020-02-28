В Японии из-за коронавируса закрывают Диснейленд, кинотеатры и школы
2020-02-28 11:08:27
Диснейленды в Гонконге и Шанхая закрылись еще в середине января
Из-за вспышки коронавируса в Японии, вслед за Китаем, отменяют премьеры фильмов и закрывають кинотеатры и парки развлечений, чтобы избежать скопления людей. Об этом пишет Variety.
Два тематических парка Диснея (классический и водный мир) будет закрыты с завтрашнего дня и до 15 марта. Работники отправятся в отпуск до дальнейших распоряжений.
Также закрываются кинотеатры по всей стране и тем, кто уже успел купить билеты на премьеры, возвращают деньги. Власти просят ограничить спортивные и массовые мероприятия, или провести их в меньших масштабах, нежели планировалось.
А еще на внезапные "каникулы" отправились школьники и учителя. Правительство распорядилось закрыть с понедельника, 2 марта, все школы.
Ранее японское правительство опровергло информацию о том, что летние Олимпийские игры в Токио, которые должны начаться 9 августа, под угрозой отмены. В Японии отметили, что, не смотря на коронавирус, подготовка идет полным ходом.
Как ранее писал Фокус:
- В китайском Шеньчжэне хотят законодательно запретить употреблять в пищу мясо котов и собак. Причина – коронавирус. Вместо котов и собак городские власти предлагают создать список того, что можно употреблять. В нем должно быть около девяти позиций. Среди них – свинина, курятина, говядина, крольчатина, рыба и морепродукты, баранина, ослятина. Также можно будет есть мясо голубей, уток и гусей.
- У жителей Черновицкой области, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы, китайский коронавирус не обнаружен. Об этом в Facebook написал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.