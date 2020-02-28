Без котов и собак. Китайцы планируют изменить свой рацион из-за коронавируса

Но пока что речь идет только о главном технологическом хабе Китая – городе Шеньчжэнь

В китайском Шеньчжэне хотят законодательно запретить употреблять в пищу мясо котов и собак. Причина – коронавирус.

Об этом пишет NYT.

Вместо котов и собак городские власти предлагают создать список того, что можно употреблять.

В нем должно быть около девяти позиций. Среди них – свинина, курятина, говядина, крольчатина, рыба и морепродукты, баранина, ослятина. Также можно будет есть мясо голубей, уток и гусей.

Под запрет попадут и дикие животные, а также популярные в Китае змеи, черепахи и лягушки.

"Запрет на употребление диких животных – распространенная практика в развитых странах и общепринятое условие современной цивилизации", – говорят городские власти.

При этом, по всему Китаю уже ввели запрет на торговлю дикими животными: ученые полагают, что именно она стала причиной эпидемии коронавируса.

Администация лесничества и луговых угодий Китая также хочет расширить список защищенных диких животных.

Вместе с тем, планируется отозвать лицензии у организаций, которые откармливают таких животных "с прицелом" на употребление их в пищу.

Штраф за употребление мяса защищенных животных составит 20 тыс. юаней ($2,850), не защищенных – 2 тыс юаней ($285).

Торговые точки, на которых будет продаваться мясо запрещенных животных, заплатят 50 тыс. юаней штрафа ($7140).

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.