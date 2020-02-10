ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя
2020-02-10 17:36:33
Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай. Соответственно, мы вполне можем видеть только верхушку айсберга, говорят в ВОЗ
Сейчас коронавирус распространяется низкими темпами, но в будущем все может измениться.
С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус.
В этой связи, Гебрейесус призвает все страны мира использовать "окно возможностей", созданное усилиями ВОЗ по сдерживанию вируса и приготовиться к его возможному появлению у себя в регионе.
Также в ВОЗ отмечают, что уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
"Это может указывать на более широкий масштаб распросранения коронавируса в других странах. Другими словами, вероятно, мы видим только верхушку айсберга", - говорит Гебрейесус.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- Позже СМИ сообщили и о втором украинце, зараженным вирусом. Также украинцев предупредили, что посля прилета из Китая на родину их ожидает 14-дневный карантин.
- Тем же украинцам, которые не подпишут согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из Китая.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.