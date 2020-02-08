Эвакуированных из китайского Хубэя в Украину изолируют на 2 недели
2020-02-08 12:59:15
В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом
Все прилетевшие из китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавируса, будут изолированы в Украине на 14 дней в специальных учреждениях.
Данное временное ограничение установил Кабинет министров, сообщает в субботу, 8 февраля, пресс-служба Минздрава.
"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения", – сообщили в Минздраве.
Также распоряжением правительства устанавливается режим повышенной готовности для всех систем защиты.
"Это позволит мобилизовать силы и оценить существующие средства реагирования, вовремя пополнить резерв для обеспечения готовности на случай возникновения эпидемии", – сообщает Минздрав.
Кроме того, правительство утвердило Национальный план противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения в Украине инфекции
В Минздраве отметили, что в Украине на сегоднящний день не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
3 февраля гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Президент Китая объявил "народную войну" коронавирусу. Си Цзиньпин сообщил, что страна отреагировала на вспышку всеми имеющимися силами.
- А премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.
- По состоянию на утро 8 февраля количество зараженных коронавирусом увеличилось до 34 888, жертвами болезни стали 724 пациента.