Коронавирус: в Украине запустили "горячую линию"

Любое лицо может обратиться на эту горячую линию с вопросами

Генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский сообщил, что для врачей заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ.

"Сейчас работает "горячая линия" по номеру 0800 50 58 40, ориентированная на более профессиональную помощь врачам, эпидемиологам, клиницистам и специалистам по лабораторной диагностике, которые сейчас сталкиваются или могут столкнуться с этой проблемой", - сказал Скипальский.

По его словам, в то же время, любое лицо может обратиться на эту горячую линию с вопросами. Кроме того функционирует горячая линия Кабинета министров, которая также имеет возможность перенаправления обращений по вопросам, касающимся коронавируса.

Кроме того, Скипальский рассказал, что тест-системы для диагностики нового коронавируса уже находятся на таможенной территории Украины и в ближайшее время должны поступить в больницы.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.