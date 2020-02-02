Инфекционисты Украины готовы к борьбе с коронавирусом, – Гончарук
2020-02-02 22:29:37
По две бригады специалистов находятся в каждой области страны
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина", передает Укринформ.
"Украина сегодня готова к этой ситуации, у нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы абсолютно контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину из рискованных территорий. Есть их контакты, информируем их о том, как они должны себя вести и при обнаружении минимальных симптомов и куда нужно сообщать", – сказал Гончарук.
По его словам, в стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания, но власть готова к любым сценариям.
"Но даже в случае возникновения такого заболевания, мы понимаем, что делать. У нас в достаточном количестве имеющиеся бригады инфекционистов – минимум по две в каждой области", – рассказал министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 31 января случаи заболевания вирусом впервые были подтверждены в Италии, Британии и России.
- После этого, Китай попросил у ЕС "срочной помощи". Просьба была адресована всем странам, входящим в состав ЕС.