Вспышка коронавируса: Китай попросил у ЕС "срочной помощи"

Просьба адресована всем странам, входящим в состав ЕС

Китайские власти попросили у Евросоюза помощи с поставками медикаментов для борьбы с новым смертельным коронавирусом. Об этом сообщает Global Times.

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился с просьбой об оказании "срочной помощи" к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Отмечается, что просьба адресована одновременно всем странам, входящим в состав Европейского Союза.

Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введения в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.