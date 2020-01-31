Первые зараженные коронавирусом появились в России
2020-01-31 14:57:12
Заболевшие являются гражданами Китая
В России выявлены первые двое зараженных коронавирусом.
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе в вирусом, пишет ТАСС.
По ее словам, больные находятся в Забайкалье и Тюменской области; оба являются гражданами Китая.
Чиновница добавила, что российские власти начинают эвакуацию граждан РФ из китайского города Ухань, откуда началось распространение инфекции. Кроме этого, Россия ограничит пересечение с Монголией и обяжет граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ, проходить карантин при въезде через пункты пропуска.
Также Россия с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем.
Как ранее сообщал Фокус:
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.
- 30 января сообщалось, что в Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения.
- 31 января число погибших от китайского коронавируса достигло 213 человек.
- Коронавирус добрался до Италии и Великобритании. В Италии также из-за вируса объявлено чрезвычайное положение.
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