Глава ВОЗ заявил, что Китай сможет сдержать вирус и призвал к спокойствию

Тедрос Аданом Гебреисус встретился с чиновниками в Пекине

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса. Об этом сообщил глава ВОЗ на встрече с властями Пекина во вторник, 28 января, передает Reuters.

По словам Гебреисуса, Китай способен контролировать и сдерживать распространение нового штамма коронавируса. Также сообщается, что глава ВОЗ одобрил меры, принятые правительством Китая по сдерживанию вспышки.

На данный момент число погибших от вируса в Китае выросло до 106 человека.

Также Гебреисус добавил, что не одобряет решения некоторых стран по эвакуации своих граждан из эпицентра вспышки. Речь идет о США, Франции, Японии, Южной Корее и Мароко, который собираются вывезти своих граждан на специальных самолетах из Ухани, где сложилась самая сложная ситуация с заражением вирусом.

Некоторые эксперты все же не уверены, что Китай в силах сдержать распространение коронавируса. В частности, из-за большого инкубационного периода и отсутствия ярко выраженных симптомов у заразившихся.

По данным представителей китайского здравоохранения, инкубационный период может составлять от 1 до 14 дней, в это время вирус крайне заразен. По оценкам ВОЗ, инкубационный период составляет от 2 до 10 дней.

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