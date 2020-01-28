Китайский коронавирус: количество жертв возросло до 106, заболевших – более 4 500
2020-01-28 07:35:33
За прошедшие сутки число смертельных случаев выросло на 26 человек
В Китае за прошедшие сутки количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.
Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.
На 24 человека выросло количество смертельных случаев в провинции Хубэй, а в административном центре провинции городе Ухане, эпицентре вспышки заболевания, умерли 22 человека, еще двое – в городе Тяньмэне.
Всего по стране за прошедшие сутки число смертельных случаев выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 771 человек.
Кроме того, по данным госкомитета КНР по делам здравоохранения, в большинстве случаев прогнозы протекания заболевания носят благоприятный характер. Молодые люди и дети переносят болезнь легко, но заболеть могут даже грудные младенцы, пишет Интерфакс.
Инкубационный период заболевания составляет, как правило, 3-7 дней, максимально – 14 дней.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- 27 января сообщалось, что за прошедшие сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
- Министерство здравоохранения Украины прокомментировало ранее появившуюся информацию "Киевского городского лабораторного центра" Министерства здравоохранения Украины о якобы первом случае заболевания коронавирусом в Украине.