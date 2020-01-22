Коронавирус из Китая. Что известно о смертельном вирусе, вызывающем пневмонию

В Китае произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса. Число заболевших растет с каждым днем. Ситуацию усугубляет приближение китайского Нового года, когда туристы из КНР массово разъедутся по разным странам мира, и отсутствие эффективного лекарства от болезни. Фокус собрал все, что известно о новом вирусе

Китай борется со вспышкой смертельно опасного нового штамма коронавируса, который был назван "2019-nCoV". По официальным данным, заразились уже 473 человека. Зафиксировано девять летальных случаев. Эпицентр вируса находится в городе Ухань. Всего же случаи заболевания выявлены в 13 провинциях КНР, в том числе в таких крупных городах как Пекин, Шанхай и Гонконг.

Вирус уже выбрался за пределы Китая. Первые случаи были зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, США и Австралии. Заболевшими оказались китайские туристы или люди, недавно посетившие Ухань.

Откуда все началось

В конце декабря 2019 года вспышка нового вируса началась в китайском городе Ухань –мегаполисе центрального Китая, в котором проживает 11 млн человек. Первые заразившиеся местные жители так или иначе были связаны с оптовым рынком морепродуктов и животных, который закрыли 1 января 2020 года.

Закрытый рынок морепродуктов в Ухане. Фото: Dahe News

Первой жертвой вируса стал 61-летний житель Ухани, который был покупателем на рынке. Он скончался 9 января в больнице. Еще двое пациентов умерли от этого же вируса 15 и 18 января. 19 января умер четвертый человек, а во вторник, 21 января, количество жертв выросло до 6 человек. По состоянию на 22 января зафиксировано 9 летальных исходов. Среди заболевших также есть около 20 медиков.

Что такое коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что новый вирус принадлежит к большому семейству коронавирусов, которые ранее вызвали вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Зачастую эти вирусы передаются от животных к человеку. Например, вирус, который вызывал SARS, передался людям от хищных млекопитающих под названием циветы, обитающих в Африке и Азии. Лишь в некоторых случаях коронавирусы могут передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, существует множество коронавирусов, циркулирующих среди животных, которые не были переданы человеку, и большинство из них для человека не представляют большую опасность.

Вирус "2019-nCoV" – исключение, он вызывает тяжулую форму пневмонии. В Национальной комиссии здравоохранения Китая уже подтвердили случаи передачи нового штамма коронавируса от человека к человеку. Замглавы комиссии Ли Бин также заявил, что вирус способен мутировать, что повышает риск его распространения.

Как пытаются справиться со вспышкой

22 января в Женеве Всемирная организация здравоохранения соберет экстренное заседание. На встрече члены комитета должны определить, является ли вспышка "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", и какие рекомендации стоит дать для ее устранения.

В некоторых китайских провинциях, в том числе Гуандун, был создана инструкция для иностранцев, которые намерены посетить регион. В сезон повышенной заболеваемости туристам и местным жителям рекомендуется больше внимания уделять гигиене, избегать мест с большим скоплением людей и носить респираторы для уменьшения распространения микробов. Если же температура уже поднялась, власти советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Усугубляется ситуация тем, что вспышка вируса произошла накануне китайского Нового года, когда миллионы китайцев планируют путешествия по стране и за ее пределы. Неделя праздничных выходных в Китае "увеличит риск распространения заболевания, а также усложнит профилактику и борьбу с вирусом", считает замглавы Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин.

В связи с этим в китайских аэропортах ввели усиленные меры безопасности. Пассажиров с лихорадкой и повышенной температурой не допускают на авиарейсы. Власти многих стран, включая Австралию, Сингапур, Тайвань, Японию и Россию также усилили проверку в аэропортах пассажиров из Уханя, и в целом из Китая. США объявили о подобных мерах безопасности в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. КНДР закрыла свою границу с Китаем для туристов.

Пассажирам в аэропортах проверяют температуру. Фото: PTI

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что вирус должен быть "решительно локализован", он потребовал приложить "все усилия" для борьбы со вспышкой, включая быстрое распространение информации и принятие мер по "руководству общественным мнением".

Сотрудники аэропортов обрабатывают помещение антибактериальным раствором. Фото: Yonhap via EPA

В Минздраве Украины сообщили, что уведомили о ситуации с коронавирусом в Китае Пограничную службу, руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителей структурных подразделений здравоохранения.

На фоне сообщений о новых случаях заражения вирусом упали акции Азиатско-Тихоокеанского региона. Многие трейдеры хорошо помнят экономический ущерб, который нанес Китаю вирус SARS. Тогда пострадала туристическая сфера, принеся убытки, аналогичные периоду войны в Ираке.

Лекарство от вируса

В Национальном институте здравоохранения США (NIH) заявили, что уже начали работу над созданием вакцины против нового вируса. Правда, пройдет несколько месяцев, пока начнется новая фаза клинических испытаний и лишь через год начнутся поставки вакцины.

Исходя из этого, глава Всемирного профсоюза врачей WMA израильский медик Леонид Эйдельман предупредил, что вероятность масштабного распространения вируса очень высока. Основная опасность подобных вирусов заключается в отсутствии специфического лечения, поэтому так важно не допустить его распространения, подчеркнул эксперт.

Пока Центр по контролю и профилактике заболеваний США разработал тест для диагностики нового вируса. На данный момент тест проводится только в центре, но организация работает над тем, чтобы поделиться им с местными и международными партнерами.

Пока медики по всему миру ищут лекарство против нового вируса, ВОЗ составила памятку, как снизить риск инфицирования коронавирусом:

Тщательно и часто мыть руки с водой и мылом или вытирать их антисептическими средствами для рук (салфетки, спреи, гели) с содержанием спирта. Руки следует мыть перед принятием пищи; после контакта с животными; после ухода за больными; после гигиенических процедур; до, во время и после приготовления еды; после кашля или чихания.

Прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

Избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

Хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

Избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом, тщательно мыть руки после таких контактов. Обратиться к врачу в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний во время нахождения в стране риска (Китае, государствах Юго-Восточной Азии) или после недавнего путешествия, предоставив врачу информацию о маршруте своей поездки.

Вспышки коронавирусов в прошлом

Вспышка атипичной пневмонии (SARS) ранее произошла в Китае в 2002-2003 году. Смертность во время острого респираторного синдрома составляла 10%. Признаки атипичной пневмонии разнятся друг от друга в зависимости от возбудителя, а также иммунитета пациента.

В прошлые годы вирусная пневмония проявлялась как обычная пневмония. У пациентов поднималась температура, затруднялось дыхание, а рентген показывал изменения в легких. Специфического лечение коронавируса найдено не было. Пациенты получают только симптоматическую и поддерживающую терапию.

Сперва власти Китая пытались скрыть вспышку нового вируса, но эпидемия быстро распространилась на соседние Вьетнам, а в конце февраля 2003 года перебросилась на другие страны и континенты.

Последний случай SARS был зафиксирован в июне 2003 года. В целом за время эпидемии было зарегистрировано 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом.

Источники: Science Alert, CBS News, European Centre for Disease Prevention and Control, BBC, Guardian.