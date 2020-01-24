В Китае закрыты на карантин восемь городов с населением в 25 млн человек
2020-01-24 09:30:27
Власти города Ухань строят специальную больницу для зараженных неизвестным вирусом
Накануне китайского Нового года были закрыты как минимум восемь городов с населением около 25 миллионов человек из-за неизвестного коронавируса. Известно о 26 случаях смерти у больных этим вирусом. Подтверждено более 800 случаев заражения.
Об этом сообщает Accociated Press.
"По меньшей мере восемь городов были закрыты – Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао – все в провинции Хубэй в центральном Китае, где была сосредоточена болезнь", – говорится в сообщении.
Правительство города Ухань заявило, что строит специальную больницу на 1000 коек. По словам представителей муниципальных властей, больница будет построена на участке площадью 25 тысяч квадратных метров и должна быть завершена 3 февраля.
В столице, Пекине, крупные общественные мероприятия были отменены на неопределенный срок, в том числе традиционные храмовые ярмарки, которые являются одним из основных элементов празднования китайского Нового года.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.