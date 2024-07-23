Конфликт на работе: женщина выиграла иск против босса, который покашлял в ее сторону

Кевин Дэвис издевался над бывшей сотрудницей, после того как она высказала коллегам свои опасения по поводу здоровья.

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Работодателя из Уэльса обязали выплатить более 26 тысяч фунтов стерлингов бывшей сотруднице за то, что он намеренно кашлял в ее сторону во время пандемии COVID-19. 62-летний Кевин Дэвис решил высмеять женщину из-за ее проблем со здоровьем. Об этом пишет The Guardian.

Мужчина издевался над сотрудницей за несколько дней до блокировки, после того как она высказала коллегам свои опасения по поводу здоровья. Женщина попросила коллег по работе в Cawdor Cars (продажа автомобилей и недвижимости) держаться от нее на расстоянии, поскольку она страдает от псориатического артрита и аутоиммунного заболевания.

Судья по трудовым спорам Тобиас Винсент Райан заявил, что Дэвис намеренно и громко кашлял в ее сторону, комментируя, что она ведет себя нелепо. Работодатель намеревался высмеять и запугать сотрудницу своим грубым поведением 17 марта 2020 года — за неделю до того, как было объявлено о первой блокировке.

Иллюстративное фото Фото: Diego Azubel/EPA

Женщина, проработавшая в компании Дэвиса три года на разных должностях, уволилась через три месяца после инцидента. До этого она неоднократно поднимала вопрос о конфликте и жаловалась на поведение начальника, который кашлял в ее сторону. По ее словам, решение об уходе было частично обусловлено враждебным отношением со стороны коллег и начальства.

После увольнения она подала иск против работодателя. Выслушав обе стороны, судья признал претензию женщины обоснованной. Он постановил, что компания и бывший босс должны выплатить ей компенсацию за моральный ущерб и вынужденное увольнение в размере около 26 тысяч фунтов стерлингов. Женщина считает справедливым то, что она выиграла процесс.

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