Работа мечты: 72-летняя бабушка проверяет американские горки на экстремальность (фото)

За годы своей карьеры Джеки Смит стала первой женщиной, которая вступила в команду парашютного полка Британской армии и получила престижный красный берет Парашютного полка.

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Компания Alton Towers наняла 72-летнюю Джеки Смит, чтобы убедиться, что американские горки достаточно захватывающие. Об этом пишет Daily Star.

В то время как некоторые бабушки могут наслаждаться игрой в лото или вязанием, одна старушка нашла себе новую работу в качестве первого в истории главного испытателя аттракционов в Alton Towers. По ее словам, это работа ее мечты.

Бывший эксперт по показательным выступлениям Джеки Смит, совершившая более 5 000 прыжков с парашютом по всему миру, заключила годовой контракт, чтобы убедиться, что аттракционы парка развлечений достаточно захватывающие для зрителей.

"Для меня большая честь быть назначенной первым главным специалистом по аттракционам в Alton Towers. Мой первый раз на культовом аттракционе Nemesis Reborn определенно соответствует моим высоким требованиям к острым ощущениям — это было похоже на мой первый прыжок с парашютом", — сказала она.

В 19 лет девушка вступила в команду парашютного полка Британской армии "Красные дьяволы" Фото: PR Supplied

Британка вступила в команду парашютного полка Британской армии "Красные дьяволы" в 19 лет, став первой женщиной в полку. Два года спустя она стала первой женщиной, получившей престижный красный берет Парашютного полка.

"В 1974 году нас, троих из команды "Красных дьяволов", пригласили участвовать в соревнованиях в Венгрии. В то время эта страна еще находилась за железным занавесом, поэтому там царила огромная паранойя. Власти опасались, что мы могли шпионить в пользу Великобритании, поэтому за нами абсолютно везде следовала вооруженная охрана — даже в зоне падения. Мы даже в туалет не могли сходить без сопровождения", — поделилась своими воспоминаниями британка.

Джеки будет следить за тем, чтобы на американских горках было достаточно экстремально Фото: PR Supplied

Издание отмечает, что помимо того, что Джеки будет следить за тем, чтобы на американских горках было достаточно экстремально, она также будет принимать участие в проводимом раз в два года саммите любителей острых ощущений, чтобы гарантировать, что парк развлечений будет и дальше предлагать самые лучшие впечатления для посетителей всех возрастов.

Ранее Фокус сообщал, что две старушки смогли остановить грабителей, которые нацелились на мотоцикл. Пара пенсионерок заметила двух подозрительных мужчин, которые пытались снять замок с байка на парковке.

Также стало известно, что "одержимая духом" бабушка начала есть сырое мясо на публике. Очевидцы рассказали, что пытались узнать у "занявшего тело" его происхождение, но тот молчал и обращал внимание только на еду..