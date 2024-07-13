Напугала людей: "одержимая духом" бабушка начала есть сырое мясо на публике (фото)

Очевидцы рассказали, что пытались узнать у духа его происхождение, но тот молчал и обращал внимание только на еду.

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В Таиланде деревенские жители заподозрили пожилую женщину в одержимости злыми духами после того, как она съела сырое мясо во время ритуала. Об этом пишет The Thaiger.

Каждый год в 100-летнем святилище проводится церемония, на которой люди делают подношения духам и раздают милостыню монахам. Во время последнего ритуала 80-летняя бабушка Са-ард начала есть сырую свинину, чем сильно напугала присутствующих. Люди на церемонии восприняли это как признак одержимости голодным духом.

Они рассказали журналистам, что пытались узнать у духа его происхождение, но тот молчал и обращал внимание только на еду.

"Даже если я не вижу духов, я верю в святилище", — сказал один из очевидцев, который снял произошедшее на камеру. Другой житель деревни подчеркнул, что их святилищу более 100 лет, и сюда приходят молиться об успехах в работе и личной жизни.

В 100-летнем святилище каждый год проводится церемония Фото: KhaoSod

Бывший староста деревни, 70-летний Пин Чаккрасин рассказал, что монумент попадал под реконструкцию примерно три раза. Он упомянул, что местные жители поддерживают традицию совершать почести в святилище каждый год, предлагая духам соленые и сладкие блюда.

"Этот храм высоко почитается в общине. Я знаю его с самого рождения, и он всегда был частью нашей деревни. Мы приходим, чтобы воздать должное и предложить пищу духам, надеясь получить благословение взамен", — сказал он.

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