Налякала людей: "одержима духом" бабуся почала їсти сире м'ясо на публіці (фото)

Очевидці розповіли, що намагалися дізнатися в духа його походження, але той мовчав і звертав увагу тільки на їжу.

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У Таїланді сільські жителі запідозрили літню жінку в одержимості злими духами після того, як вона з'їла сире м'ясо під час ритуалу. Про це пише The Thaiger.

Щороку в 100-річному святилищі проводять церемонію, на якій люди роблять підношення духам і роздають милостиню ченцям. Під час останнього ритуалу 80-річна бабуся Са-ард почала їсти сиру свинину, чим сильно налякала присутніх. Люди на церемонії сприйняли це як ознаку одержимості голодним духом.

Вони розповіли журналістам, що намагалися дізнатися в духа його походження, але той мовчав і звертав увагу тільки на їжу.

"Навіть якщо я не бачу духів, я вірю у святилище", — сказав один з очевидців, який зняв подію на камеру. Інший житель села наголосив, що їхньому святилищу понад 100 років, і сюди приходять молитися за успіхи в роботі та особистому житті.

У 100-річному святилищі щороку проводять церемонію Фото: KhaoSod

Колишній староста села, 70-річний Пін Чаккрасін розповів, що монумент потрапляв під реконструкцію приблизно тричі. Він згадав, що місцеві жителі підтримують традицію вшановувати святилище щороку, пропонуючи духам солоні та солодкі страви.

"Цей храм високо шанується в громаді. Я знаю його з самого народження, і він завжди був частиною нашого села. Ми приходимо, щоб віддати належне і запропонувати їжу духам, сподіваючись отримати благословення натомість", — сказав він.

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