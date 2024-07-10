Торговий центр встановив таблички, що забороняють вхід людям у костюмах гнома (відео)

Спочатку здавалося, що це серйозна заборона, але виявилося, що це хитрий маркетинговий хід, коли компанії підхоплюють новий тренд у TikTok

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Один із торгових центрів був змушений повісити табличку, яка забороняла вхід гномам. Причиною цьому став вірусний тренд у TikTok, у якому чоловік бігав у костюмі чарівної істоти та влаштовував хаос. Про це пише Daily Star.

Інтернет-сенсація з ніком Crawly_Possessed наводить шереху в соцмережах, проносячись закусочними і торговими точками в яскраво-зеленому вбранні гнома, змушуючи багатьох шанувальників сміятися. Завдяки своїм витівкам творець контенту став справжньою зіркою в мережі. Згодом тренд став популярним і за чоловіком стали повторювати багато інших людей. Однак схоже, керівництво торгового центру не поділяє веселощів користувачів TikTok.

"Місцеві жителі в торговельному центрі, де хлопець-чарівник (Кроулі) знімає свої відео, почали ставити ці знаки", — підписала одна людина свій пост в X (Twitter), показуючи фото з незвичайною забороною.

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Видання зазначає, що спочатку здавалося, що це серйозна заборона, але виявилося, що це хитрий маркетинговий хід, коли компанії підхоплюють новий тренд у TikTok. Як подібний трюк гігант косметичної індустрії MAC пожартував над "знаменитим гномом"

Тим часом користувачі Twitter із нетерпінням чекають моменту, коли Кроулі постане перед знаком у повному своєму вбранні.

"Я хочу побачити відео, де він підходить до знака, сердито трясе паличкою і йде", "Він переслідує цей торговельний центр уже кілька місяців", "Я знаходжу це смішніше, ніж OG. Те, як вони випроваджують його, немов малюка", — написав один із них.

Інша людина поділилася одним із численних вірусних роликів із Кроулі й сказала, що люди "почали давати відсіч". У ролику показано, як гнома разом з оператором виштовхують із магазину.

Раніше Фокус повідомляв, що 98-річний сусід вразив жінку, яка переїхала в новий будинок, зворушливим подарунком. Келлі МакДафф ледь змогла стримувати сльози після того, як пенсіонер вирішив привітати нових сусідів. Користувачі соцмереж похвалили чоловіка за гідний вчинок.

Також стало відомо, що молодята повернулися додому і виявили, що їхній будинок заставлений пивними ящиками. Жеремі Десмет і Майте Беернерт отримали незвичайний подарунок від своїх друзів.