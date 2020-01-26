Проснулись. Сегодня в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая

Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ

Из-за вспышки коронавируса в Китае в украинском аэропорту "Борисполь" начнут измерять температуру пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Речь идет об авиарейсах, прилетающих из Китая. Нововведение вступает в силу с 26 января, а проверкой температуры пассажиров будут заниматься сотрудники МОЗ. Рейс авиалиний Sky Up прибывает в "Борисполь" из китайского округа Санья в 12:00. Стоит подчеркнуть, что в этом регионе были закрыты для посещения туристические места из-за вспышки коронавируса.

В Минздраве подчеркнули, что на 26 января запланирован ближайший авиарейс из Китая, который прибудет в аэропорт "Борисполь". Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения. Они будут осуществлять температурный скрининг с помощью инфракрасных термометров.

Ранее считалось, что скрининг температуры тела недостаточно эффективен и слишком затратный. Но ВОЗ обновила рекомендации по системе раннего выявления заболеваний на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано инфицирования коронавируса.

Как оказалось, такой метод мониторинга в Китае позволил обнаружить большую часть зараженных людей. В Минздраве отметили, что это значительно снизит риски завоза вероятного возбудителя болезни в страну.

В министерстве также отметили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Кроме этого, по данным агентства "Синьхуа", китайские ученые назвали первые признаки заражения новым смертельно опасным коронавирусом: диарея, тошнота, проблемы с пищеварительной системой.

Медики пояснили, что у некоторых инфицированных не наблюдались ранее озвученные симптомы болезни: повышение температуры и кашель. По новым данным, они появляются уже на поздних стадиях болезни.

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