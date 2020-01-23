В Минздраве оценили риск завоза коронавируса в Украину
2020-01-23 18:30:49
Центр общественного здоровья готовится дать отпор коронавирусу
Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний.
Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает УНН.
По его словам, на сегодняшний день для людей, побывавших в городе Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования; это определенная градация с точки зрения эпидемиологии.
"Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или конкретно в Украину также оценивается как средний", – заявил Кузин.
По словам Кузина, в рамках этого уровня не требуется ограничений на перемещение грузов, товаров или путешественников.
"Тем не менее Центр общественного здоровья принял определенные меры по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи", – сказал Кузин.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ соберется на второе экстренное заседание, на котором продолжит обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".