Вспышка неизвестного вируса в Китае: один человек умер, еще семеро в критическом состоянии
2020-01-11 15:43:00
Медицина столкнулась с новым типом коронавируса, который еще не изучен
В китайском городе Ухань, где зафиксирована вспышка неизвестного вируса, умер первый заразившийся пациент. Об этом сообщает The Guardian.
61-летний мужчина умер от пневмонии, которую вызвал пока не идентифицированный вирус. В общей сложности у 41 человека был выявлен патоген. Лабораторные исследования показали, что медицина столкнулась с новым типом коронавируса.
Согласно информации муниципальной комиссии здравоохранения Ухани, двое пациентов были выписаны, остальные находятся в стабильном состоянии, а еще семеро – в критическом. Также были выписаны из больницы 739 человек, которые находились в тесном контакте с заразившимися людьми.
Пожилой мужчина, который стал первой жертвой вируса, был постоянным покупателем на местном рынке морепродуктов. Лечение не улучшило его состояние, и он умер в больнице.
Медики подчеркивают, что с 3 января новых случаев заражения не было выявлено.
По данным Управления здравоохранения Ухань, большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что причиной вспышки может быть новй вирус, который ранее вызвал вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
Коронавирусы – это большое семейство вирусов, которые могут вызывать инфекции, от простуды до SARS.
Вспышка в Китае произошла накануне Китайского Нового года, который празднуется в конце января. Около 1,4 млрд китайцев собираются на праздники отправиться в родные города или в путешествия за границу.
Как ранее сообщал Фокус:
- Разработано лекарство против вируса Зика. Препарат успешно протестировали на мышах, инфицированных вирусом Зика. Потенциально его можно использовать против широкого спектра вирусов, покрытых защитной оболочкой.
- Также ученые разработали универсальную вакцину против гриппа. В будущем она сможет обеспечить пожизненную защиту от всех штаммов вируса.