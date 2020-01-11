Вспышка неизвестного вируса в Китае: один человек умер, еще семеро в критическом состоянии

Медицина столкнулась с новым типом коронавируса, который еще не изучен

В китайском городе Ухань, где зафиксирована вспышка неизвестного вируса, умер первый заразившийся пациент. Об этом сообщает The Guardian.

61-летний мужчина умер от пневмонии, которую вызвал пока не идентифицированный вирус. В общей сложности у 41 человека был выявлен патоген. Лабораторные исследования показали, что медицина столкнулась с новым типом коронавируса.

Согласно информации муниципальной комиссии здравоохранения Ухани, двое пациентов были выписаны, остальные находятся в стабильном состоянии, а еще семеро – в критическом. Также были выписаны из больницы 739 человек, которые находились в тесном контакте с заразившимися людьми.

Пожилой мужчина, который стал первой жертвой вируса, был постоянным покупателем на местном рынке морепродуктов. Лечение не улучшило его состояние, и он умер в больнице.

Медики подчеркивают, что с 3 января новых случаев заражения не было выявлено.

По данным Управления здравоохранения Ухань, большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что причиной вспышки может быть новй вирус, который ранее вызвал вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, которые могут вызывать инфекции, от простуды до SARS.

Вспышка в Китае произошла накануне Китайского Нового года, который празднуется в конце января. Около 1,4 млрд китайцев собираются на праздники отправиться в родные города или в путешествия за границу.

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